Napoli: Nevi (FI), solidarietà a Nordio, si abbassino toni

- Al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "la nostra solidarietà e vicinanza per il vile messaggio a lui indirizzato". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. "Ci auguriamo che si faccia luce quanto prima sulla vicenda e, al contempo, è bene che tutta la politica e i rappresentanti delle istituzioni abbassino i toni per ripristinare un clima di civile confronto, principio cardine di ogni democrazia", ha concluso.(Rin)