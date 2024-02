Ucraina: Meloni, è parte di casa nostra, la difenderemo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qui gli ucraini hanno dato i loro corpi e spiriti per la loro nazione e per la loro libertà, siamo qui per dire grazie a coloro che il 24 febbraio di due anni fa non sono scappati via e hanno combattuto per loro e per le loro famiglie. L’Europa, l’Occidente, sono qui per celebrare un atto di amore perché qui gli ucraini hanno difeso ciò che amano e, facendolo, hanno difeso anche noi, ci hanno dato la possibilità di essere qui oggi a dire che questa terra è un pezzo di casa nostra e faremo la nostra parte per difenderla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia di consegna di onorificenze ai difensori dell’aeroporto di Hostomel. (Rin)