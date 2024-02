Produttore auto lusso ottimista su potenziale mercato cinese di NEV di fascia alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato cinese dei veicoli a nuova energia (NEV) di lusso rimane un Oceano Blu da sfruttare, poiché l'aggiornamento continuo dei consumi stimola la preferenza dei consumatori per esperienze di guida di più alto livello, secondo un produttore di auto di lusso veterano."Anche se il mercato dei NEV di lusso ha una dimensione relativamente piccola, il suo tasso di crescita è piuttosto incoraggiante", ha detto Feng Qingfeng, AD di Lotus Technology Inc. (Lotus Tech).La Cina è il più grande mercato al mondo dei NEV in termini di vendite e produzione. Nel 2023, sono state vendute in Cina circa 830.000 auto elettriche a batteria (BEV) di lusso, in aumento del 60% su base annua, come mostrato dai dati della China Passenger Car Association.La Cina è il più grande mercato di Lotus Tech nel mondo. Feng ha detto che l'azienda si concentrerà sulla promozione delle vendite nelle città di primo e secondo livello del Paese.Secondo Feng, entro il 2025 la Cina potrebbe rappresentare circa il 40% del mercato globale dell'azienda.Il produttore di auto di lusso veterano ha lanciato il suo primo prodotto completamente elettrico nel 2019. Lotus Tech ha lanciato due modelli di BEV dal 2022 e altri due prodotti simili dovrebbero essere lanciati nei prossimi due anni.Secondo Feng, l'azienda, che ha debuttato al Nasdaq ieri, è sulla buona strada per diventare il primo marchio automobilistico di lusso tradizionale a raggiungere un portafoglio di prodotti elettrici al 100% entro il 2027. (Xin)