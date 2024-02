Ucraina: Crosetto, determinazione per una pace giusta, Italia al fianco di Kiev sin da subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa l’Ucraina subiva la violenta e improvvisa invasione della Russia: l'Italia, sin dal primo momento, ha dimostrato la sua incondizionata solidarietà al popolo ucraino, al quale non ha fatto e non farà mancare il suo sostegno per la difesa del loro Paese e il raggiungimento di una pace giusta. Così in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. "Compatti, senza distinzione di colore politico, abbiamo sostenuto sin dall’inizio il popolo ucraino: otto pacchetti di aiuti contenenti l'equipaggiamento e i sistemi d'arma necessari a difendere se stessi e le proprie case sono stati inviati all'Ucraina. L'iniziativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di convocare la prima videoconferenza del vertice G7 proprio oggi, da Kiev, sottolinea il ruolo del nostro Paese nella promozione della pace e della sicurezza internazionale. È attraverso il dialogo, la cooperazione ma anche il sostegno costante e condiviso al popolo ucraino che possiamo superare le divisioni e costruire un futuro di pace per l'Ucraina e per l’Europa", afferma Crosetto. "L'Italia ha sempre posto al centro della sua politica estera e di difesa il rispetto dei valori democratici, della libertà e del diritto internazionale. Il primo incontro del vertice G7 testimonia la nostra determinazione a contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni diplomatiche e conferma il nostro impegno a lavorare instancabilmente per la pace: siamo e saremo sempre al fianco del popolo ucraino. Oggi il nostro pensiero va a tutte le vittime di questo conflitto e alle loro famiglie”, conclude il ministro.(Com)