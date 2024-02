Cultura: Sangiuliano, al Colosseo e a Pompei oltre 25 mila visitatori al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parchi archeologici del Colosseo e di Pompei “registrano l’ingresso di oltre 25 mila visitatori al giorno”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al Forum in Masseria dal titolo “L'Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune” in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Nel 2023, rispetto al 2022, siamo cresciuti in termini di presenze e di incassi nei musei”, ha concluso.(Rin)