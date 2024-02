Ucraina: Meloni, è parte di casa nostra, la difenderemo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono gesti eroici che hanno cambiato il corso della storia, uno di questi ha avuto luogo qui il 24 febbraio di due anni fa. Qui dove è iniziata l'eroica resistenza del popolo ucraino, qui dove è fallito il piano di Putin di rovesciare il regime democratico in pochi giorni e sostituirlo con un governo fantoccio che rispondesse alle sue istruzioni. Questo luogo è il simbolo del fallimento di Mosca, questo luogo è il simbolo dell'orgoglio ucraino”, ha proseguito Meloni. “Qui – ha sottolineato – la storia ci dice che c’è qualcosa di più forte dei missili e delle bombe ed è l’amore per la patria, per la pace”. (Rin)