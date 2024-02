© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco con un drone ha causato un incendio questa notte nell'acciaieria di Novolipetsk, in Russia. Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Lipetsk, Igor Artamonov, senza però menzionare l'Ucraina come responsabile dell'attacco. Non sarebbero stati registrati feriti. L'impianto si trova a circa 300 chilometri dal confine russo-ucraino. (Res)