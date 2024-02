Expo Osaka: collaborazione Commissariato-Anac, modello da imitare anche a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alla cooperazione con il Commissariato, il controllo preventivo ha finora evitato contenziosi, assicurato legalità e trasparenza, consentito l’avvio del cantiere in tempi rapidi”, così si esprime Anac - Autorità nazionale anticorruzione - nella pagina recentemente pubblicata e dedicata alla collaborazione con Expo 2025 Osaka. L'Italia è stata, infatti, il primo Paese ad avviare la costruzione del proprio padiglione lo scorso 19 dicembre a Osaka, città che ospiterà la prossima Esposizione Universale dal 13 aprile al 13 ottobre in Giappone. L’accordo, firmato nel 2022, prevede l'affiancamento di Anac al Commissariato in tutte le fasi di realizzazione, dalla progettazione alla costruzione del Padiglione Italia fino allo smantellamento, ed è considerato una “best practice”, ovvero un modello da seguire per tutte quelle organizzazioni, anche internazionali, che operano e agiscono nella realizzazione dei grandi eventi. (segue) (Com)