Expo Osaka: collaborazione Commissariato-Anac, modello da imitare anche a livello nazionale (3)

- “Expo 2025 Osaka è un’opportunità strategica per l’Italia che ha la possibilità di presentarsi al mondo come un Paese capace di organizzare grandi eventi in modo efficiente e trasparente. Ma è anche un’occasione unica per valorizzare l’immagine del nostro Paese in Giappone e nell’area asiatica, spingere sull’Internazionalizzazione e promozione del Made in Itay. L’affiancamento di Anac - Autorità nazionale anticorruzione - alle attività del Commissariato valorizza ulteriormente il nostro progetto” ha commentato il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025, ambasciatore Mario Vattani. Fino ad oggi la principale attività di collaborazione tra Anac e Expo 2025 Osaka ha riguardato il controllo sulla gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori del Padiglione Italia. Recentemente Anac ha dato il via libera all’affidamento della direzione lavori, così da consentire il completamento del pacchetto di attività e servizi necessari per la realizzazione del Padiglione. (Com)