Taiwan: delegazione del Somaliland in visita a Taipei per cercare investimenti nel settore della pesca

- Una delegazione dell'autoproclamata Repubblica del Somaliland guidata dal ministro della Pesca e dello sviluppo costiero del Somaliland, Rabi Sharif Abdi Mohamed, ha iniziato una visita a Taiwan per cercare investimenti nel settore. La visita del ministro mira a sottolineare le abbondanti risorse di pesca del Somaliland e le relative prospettive commerciali, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Taipei. Il viceministro degli Esteri taiwanese Remus Chen ha espresso all'agenzia di stampa "Cna" la disponibilità di Taiwan a condividere le proprie esperienze nel settore con il Somaliland e ha sottolineato i valori condivisi di democrazia e libertà tra Taipei ed Hargheisa, ricordando la cooperazione esistente nei settori dell'istruzione, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni e della sanità. Durante la visita della delegazione al Consiglio per gli Affari oceanici e all'Agenzia per la Pesca del ministero dell'Agricoltura, le discussioni si sono incentrate sugli investimenti bilaterali e sulle opportunità commerciali nel settore della pesca. Nonostante non siano alleati diplomatici ufficiali, Taiwan e Somaliland hanno istituito uffici di rappresentanza nelle rispettive capitali nel 2020. (segue) (Res)