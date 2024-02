Taiwan: delegazione del Somaliland in visita a Taipei per cercare investimenti nel settore della pesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settembre 2020 l'autoproclamata Repubblica del Somaliland ha aperto il suo ufficio di rappresentanza a Taiwan. Le iniziative per formalizzare i legami erano iniziate dopo che il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, e il ministro degli Esteri del Somaliland, Yasin Hagi Mohamoud, avevano firmato un accordo bilaterale a Taipei il 26 febbraio 2020. Taiwan ha fornito borse di studio a studenti della regione e ha offerto cooperazione in settori come pesca, agricoltura, energia, estrazione mineraria, sanità pubblica e istruzione. Taiwan ha solo 13 alleati diplomatici formali ed è considerata dalla Cina una parte del suo territorio, mentre il Somaliland è riconosciuto a livello internazionale come parte della Somalia, da cui si staccò nel 1991 quando il paese si separò ed esplose una guerra civile tra clan. Sebbene né Taiwan né il Somaliland siano riconosciuti dalle Nazioni Unite, entrambi mantengono i propri governi, valute e sistemi di sicurezza indipendenti. (Res)