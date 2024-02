Russia: Medvedev, l'Occidente è "un nemico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente è "un nemico" e la Russia dovrà "vendicarsi" contro di esso "laddove possibile". Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "Dobbiamo tutti ricordarcelo e vendicarci di loro (dell'Occidente) laddove possibile. Sono nostri nemici. Creare loro possibili difficoltà nell'economia, suscitare l'insoddisfazione pubblica per le politiche incompetenti delle autorità occidentali, sviluppare e promuovere soluzioni internazionali che violino gli interessi della pace occidentale. Fatelo costantemente, sistematicamente e nel modo più aperto possibile", ha affermato Medvedev chiarendo come sia necessario svolgere “altre attività in Occidente di cui non è consuetudine parlare pubblicamente”.(Rum)