Ucraina: Urso, ribadiamo impegno per pace giusta e duratura

24 luglio 2021

- "Ricordiamo oggi il secondo anniversario del criminale attacco russo al popolo ucraino, ribadendo il nostro impegno perché si arrivi a una pace giusta e duratura, che garantisca la libertà e l'indipendenza dell'Ucraina". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Anche per questo il governo italiano è impegnato nell'anno della presidenza del G7 a creare, insieme agli altri paesi della coalizione, le condizioni della ricostruzione del Paese e della sua integrazione nella nostra comune casa europea - prosegue -. L'eroismo dei suoi combattenti e il coraggio di un intero popolo sono scolpiti nella memoria e nella storia d'Europa. L'Ucraina è una nazione che non si arrende e noi siamo al loro fianco, sempre! Slava Ukraïni", conclude. (Rin)