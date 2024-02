G7: Tajani su "Le Figaro", presidenza italiana guidata da rispetto diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto del diritto internazionale guida le azioni dell'Italia come presidente di turno del G7. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un editoriale pubblicato sul quotidiano francese "Le Figaro". "Di fronte ad una situazione internazionale sempre più imprevedibile, il G7 resta un formato essenziale. Il rispetto del diritto internazionale guida le nostre azioni in questo anno di Presidenza italiana del Gruppo. Purtroppo, questi principi rischiano oggi di essere offuscati dal ritorno della politica di potenza e dal riemergere di nuove crisi", si legge nell'editoriale. "Ovviamente, l’agenda del G7 è in parte dettata dall’attualità. La guerra russa contro l’Ucraina e la crisi in Medio Oriente stanno già dominando i nostri dibattiti. L’aggressione brutale e illegale della Russia contro l’Ucraina ha segnato una svolta funesta in questo senso. È fondamentale contrastare questa degenerazione e riaffermare i valori che consentono la coesistenza pacifica tra le nazioni. Dopo la brutale fine di Aleksej Navalnyj – che ha dedicato la sua vita ai valori del diritto e della democrazia – è ancora più importante sostenere la lotta di Kiev per la libertà e l’indipendenza. È chiaro che il futuro dell’Ucraina è tracciato all’interno della famiglia europea. Da questo punto di vista, la Russia ha già subito una dura sconfitta. Il Consiglio europeo ha preso la storica decisione di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Ue, con il nostro sostegno, ed è stato appena approvato un nuovo, importante pacchetto di aiuti europei. Il G7 ha inoltre dato seguito alle decisioni prese a Vilnius per definire gli impegni per la sicurezza e il sostegno a lungo termine dell’Ucraina, e diversi Stati membri sono ormai prossimi a concludere accordi bilaterali in tal senso. Il nostro impegno proseguirà anche l’anno prossimo: nel 2025 l’Italia organizzerà la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che la Germania ospiterà quest’anno", spiega Tajani. (segue) (Res)