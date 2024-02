G7: Tajani su "Le Figaro", presidenza italiana guidata da rispetto diritto internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’altra questione scottante per il G7 "rimane la drammatica crisi umanitaria a Gaza". "Israele ha il diritto di difendersi in conformità al diritto internazionale umanitario. Non può esserci giustificazione per l’atroce attacco terroristico di Hamas e la presa di ostaggi. Ma la protezione della popolazione civile rimane una priorità, così come il flusso continuo e la distribuzione degli aiuti umanitari. L’Italia è in prima linea in questo senso, con misure di sostegno molto concrete. In una delicata operazione coordinata dalla nostra Unità di Crisi con il supporto delle nostre ambasciate a Il Cairo e a Tel Aviv e del consolato a Gerusalemme, oltre che dei ministeri della Difesa e della Salute, abbiamo evacuato dal valico di Rafah diversi bambini palestinesi feriti, che sono stati imbarcati sulla nave Vulcano della Marina Militare e portati in Italia per essere curati nei nostri ospedali", sottolinea il ministro. "È chiaramente necessario sviluppare una strategia più ampia per uscire dalla fase attuale e investire in una prospettiva politica per una soluzione 'due popoli, due Stati'. L’Italia sostiene tutti gli sforzi di mediazione in corso, volti a stemperare e a ridurre le tensioni, per evitare di regionalizzare la crisi. Il G7 ha l’ambizione di contribuire a una soluzione diplomatica e noi tutti siamo già fortemente impegnati in questa impresa. Io stesso ho visitato di recente la regione, compreso il Libano, e ho invitato tutti i miei interlocutori a concentrarsi su questa visione del futuro", prosegue Tajani. (segue) (Res)