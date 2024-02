G7: Tajani su "Le Figaro", presidenza italiana guidata da rispetto diritto internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricatto e la minaccia alla navigazione nel Mar Rosso da parte degli Houthi "devono metterci in guardia dai rischi di un allargamento del conflitto. Gli attacchi alle navi in transito mettono in pericolo una delle rotte commerciali più importanti del mondo. L’impatto economico di un’interruzione della navigazione in quest’area potrebbe avere ripercussioni gravi sulla stabilità delle nostre economie". In questa prospettiva, Italia, Francia e Germania "hanno fortemente auspicato" che l’Unione Europea svolga un ruolo – con l’operazione militare navale “Aspides” – nella difesa delle navi mercantili che attraversano quest’area strategica per il commercio internazionale. Altri membri del G7, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, sono già attivi nella “Prosperity Guardian”. "I nostri sforzi convergono: proteggere il commercio e fare tutto il possibile per trovare una soluzione diplomatica", evidenzia Tajani, secondo cui "la prosperità e la stabilità nell’Indo-Pacifico sono tradizionalmente nell’agenda del G7 e questa regione strategica sarà una priorità anche per la nostra Presidenza. Il rispetto del diritto internazionale, basato sul principio della libertà di navigazione, è altrettanto necessario nell’Indo-Pacifico quanto nel Mar Rosso o nel Mediterraneo". (segue) (Res)