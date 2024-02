G7: Tajani su "Le Figaro", presidenza italiana guidata da rispetto diritto internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Presidenza desidera portare una rinnovata attenzione sul partenariato del G7 con l’Africa. È indispensabile investire in Africa in settori chiave come l’istruzione, la salute, la sicurezza alimentare, l’energia e le infrastrutture. Abbiamo recentemente organizzato il Vertice Italia-Africa a Roma e lanciato il 'Piano Mattei' per identificare le priorità con i nostri partner africani. Si tratta di un’iniziativa che desideriamo integrare in una più ampia azione del G7 e dell’Ue. Il futuro del mondo si gioca in gran parte in Africa, nostro vicino e continente più giovane del mondo. Dobbiamo riconoscere il legame tra crescita e migrazioni e promuovere lo sviluppo sostenibile del continente". La Presidenza del G7 deve inoltre "dare nuovo slancio all’azione del Gruppo di fronte alle sfide globali che la comunità internazionale deve affrontare. Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, ovviamente, così come la transizione verde e in particolare la transizione energetica. Ma anche lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale". "Tutte queste sfide richiedono innanzitutto una stretta collaborazione tra di noi. Il G7 è soprattutto uno sforzo collettivo. La sua forza risiede nella sua coesione. La Presidenza italiana intende incoraggiare un dialogo aperto e costruttivo, in nome del bene comune della comunità internazionale. Contiamo sul sostegno dei nostri amici, a cominciare dalla Francia", conclude Tajani. (Res)