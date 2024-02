Ucraina: Meloni a Kiev, cerimonia a Hostomel e G7 in collegamento da Santa Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Kiev in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata della premier sarà fitta d'impegni e culminerà con il primo vertice, in videoconferenza, con gli altri leader del G7, di cui l'Italia detiene la presidenza di turno. In questi minuti Meloni sta partecipando alla cerimonia di consegna di onorificenze ai difensori dell’aeroporto di Antonov - Hostomel alla presenza del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Successivamente la premier visiterà l'aeroporto e parteciperà a un'altra cerimonia di consegna di onorificenze militari ucraine a diversi militari ucraini, alcuni dei quali hanno preso parte alla battaglia di Hostomel. Presenti, oltre a Meloni, anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro del Belgio Alexander De Croo e il primo ministro del Canada Justin Trudeau. All'evento commemorativo saranno presenti anche il ministro della Difesa e dell’Interno dell'Ucraina, Rustem Umerov e Igor Klimenko. (segue) (Rin)