Ucraina: Meloni a Kiev, cerimonia a Hostomel e G7 in collegamento da Santa Sofia (2)

- La premier, a seguire, deporrà una corona di fiori al Muro del ricordo dei caduti per l’Ucraina per poi recarsi a Palazzo Mariinskyi, dove sarà accolta dal presidente Zelensky. I due leader, al termine del loro incontro terranno delle dichiarazioni alla stampa e poi parteciperanno al pranzo di lavoro offerto dal presidente Zelensky. In conclusione della giornata, Meloni presiederà il suo primo vertice del G7 in qualità di presidente di turno. Il videocollegamento con gli altri leader mondiali avverrà dal complesso di Santa Sofia. (Rin)