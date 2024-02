Forza Italia: secondo giorno di Congresso, segretario e vicesegretari saranno eletti per alzata di mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo giorno del Congresso nazionale di Forza Italia si è aperto con la proiezione del discorso del Presidente Silvio Berlusconi pronunciato a piazza del Popolo a Roma nel 2022. Successivamente, l’Assemblea congressuale ha votato e approvato all’unanimità la proposta della Presidenza sulle modalità di elezione del segretario nazionale e dei vicesegretari nazionali. Si procederà per alzata di mano in quanto, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, in caso di coincidenza del numero dei candidati con quello degli eligendi si può procedere a votazione o per acclamazione o per alzata di mano. (Rin)