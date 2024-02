Confagricoltura: lunedì assemblea a Bruxelles per definire nostre proposte a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo, 26 febbraio, a Bruxelles, in concomitanza con la sessione del Consiglio Agricoltura della Ue, si terrà l'assemblea di Confagricoltura, chiamata a definire le proposte alle istituzioni dell'Unione per dare risposte efficaci e urgenti ai problemi del settore. In ambito europeo – sottolinea Confagricoltura –, l'attenzione è rivolta in particolare alla semplificazione burocratica, alla reciprocità delle regole negli accordi commerciali con i Paesi terzi, ai controlli più efficaci sulle importazioni, al recupero del valore reale degli aiuti diretti della Pac decurtato dall'eccezionale aumento dell'inflazione, alla contrazione dei prezzi. La prossima scadenza della legislatura non lascia il tempo che sarebbe necessario per la modifica legislativa degli atti di base della Pac. Vanno però individuate strade alternative, perché è indispensabile intervenire al fine di sospendere l'efficacia degli obblighi imposti con la cosiddetta "condizionalità rafforzata" della Pac. La recente deroga relativa alla destinazione non produttiva dei terreni non è sufficiente. Occorre, inoltre, intervenire per alleggerire gli adempimenti previsti per la presentazione delle domande. (segue) (Com)