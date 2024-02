Confagricoltura: lunedì assemblea a Bruxelles per definire nostre proposte a Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea a Bruxelles – prosegue Confagricoltura – è soltanto la prima delle iniziative programmate da Confagricoltura in vista delle elezioni al Parlamento europeo e il successivo insediamento della nuova Commissione. Dovranno, tra l'altro, essere affrontate le questioni poste dal prossimo all'allargamento dell'Unione in termini di risorse finanziarie destinate all'agricoltura, stabilità dei mercati, commercio internazionale, ripartizione del valore aggiunto all'interno delle filiere. Tutti temi che avranno un profondo impatto sul futuro della prossima riforma della Pac dopo il 2027. A proposito di bilancio, è stato detto e scritto molto nelle ultime settimane sulla dimensione delle risorse finanziarie destinate dalla Ue alla Pac che incidono per il 30 per cento sul totale dei pagamenti. (segue) (Com)