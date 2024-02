Confagricoltura: lunedì assemblea a Bruxelles per definire nostre proposte a Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al settore agroalimentare europeo – ha dichiarato di recente la presidente della Commissione europea von der Leyen – 450 milioni di persone hanno accesso a cibo sicuro, sano e conveniente. Gli agricoltori della Ue sono la spina dorsale dell'autosufficienza alimentare dell'Europa". La spesa per assicurare questa condizione, che ha assunto valenza strategica alla luce delle tensioni internazionali in atto, corrisponde allo 0,4 per cento del Pil complessivo degli Stati membri. Poco più di un euro al giorno per ogni cittadino dell'Unione. La Ue è anche il primo esportatore al mondo di prodotti agroalimentari. L'interscambio commerciale di settore con i Paesi terzi ha superato i 60 miliardi di euro lo scorso anno. Le zone rurali, dove vive il 30 per cento della popolazione, coprono l'80 per cento dell'intero territorio dell'Unione europea. Dall'attività agricola, dunque, dipende in larga parte la vitalità sociale ed economica nelle aree extra-urbane e di montagna. Alla luce di queste cifre – conclude Confagricoltura –, le risorse assegnate alla Pac risultano tutt'altro che eccessive, considerato il ruolo che l'agricoltura svolge a vantaggio della collettività. E non solo per la garanzia degli approvvigionamenti. (Com)