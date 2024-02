Infrastrutture: ministero, online bando per digitalizzazione catena logistica porti e interporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha pubblicato il bando per la presentazione di proposte per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale. Lo riferisce il Mit in una nota, spiegando che, finanziato con fondi Next generation Eu, la misura valorizza gli standard funzionali di interoperabilità definiti dalla Piattaforma logistica nazionale per favorire l'interconnessione tra i porti. Un incentivo per l'efficienza e la funzionalità di interporti e terminal intermodali con l’obiettivo – conclude la nota – di ridurre il trasporto stradale di merci a vantaggio dell'ambiente e della mobilità. (Rin)