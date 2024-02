Business news: Spagna, presidente Microsoft annuncia investimenti per 1,9 miliardi di euro entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato lunedì a Madrid il presidente di Microsoft, Brad Smith, che ha annunciato il piano dell'azienda di quadruplicare gli investimenti in Spagna, superando 1,9 miliardi di euro entro il 2025. All'incontro hanno partecipato anche il ministro per la Trasformazione Digitale e la Funzione Pubblica, Jose Luis Escriva; il direttore dell'Ufficio Affari Economici e G20, Manuel de la Rocha, e il presidente di Microsoft Spagna, Alberto Granados. Gli investimenti saranno principalmente finalizzati a potenziare la diffusione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Sanchez ha evidenziato il contributo di Microsoft alla trasformazione digitale della Spagna, che comprende investimenti in data center, ricerca e sviluppo e collaborazione con l'esecutivo su temi chiave come la cybersicurezza e lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale nell'Amministrazione. (Spm)