Brasile: Lula risponde critiche da Israele per la prima volta, non è guerra ma genocidio (2)

- Le tensioni tra i due Paesi si sono intensificate dopo le dichiarazioni di Lula in Etiopia il 18 febbraio. Netanyahu ha pubblicato subito una nota in cui ha dichiarato le parole del presidente brasiliano "vergognose e allarmanti". Lula "banalizza l'Olocausto e cerca di danneggiare il popolo ebraico e il diritto di Israele a difendersi. Paragonare Israele all'Olocausto nazista e a (Adolf) Hitler significa oltrepassare una linea rossa", ha detto ancora Netanyahu. "Israele combatte per la sua difesa e per assicurarsi il proprio futuro fino alla vittoria completa, e lo fa rispettando il diritto internazionale", spiegando che l'ambasciatore del Brasile in Israele, Frederico Meyer, è stato convocato al ministero degli Esteri per ricevere un "severo rimprovero". (segue) (Res)