Brasile: Lula risponde critiche da Israele per la prima volta, non è guerra ma genocidio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vieira, che si trovava a Rio de Janeiro per la riunione dei ministri degli Esteri del G20, ha replicato: "Che il ministro si rivolga in questo modo a un capo di Stato di un Paese amico, il presidente Lula, è qualcosa di insolito e ripugnante. Che ricorra sistematicamente a dichiarazioni distorte e alla menzogna è offensivo e grave. È una pagina vergognosa nella storia della diplomazia israeliana, che utilizza un linguaggio volgare e irresponsabile". Vieira ha accusato l'omologo Katz di distorcere le posizioni del Brasile "per cercare di trarne vantaggio nella politica interna", sottolineando che l'amicizia tra Brasile e Israele "risale alla formazione di quello Stato e sopravviverà agli attacchi del ministro degli Esteri di Netanyahu". Il ministro brasiliano ha concluso affermando che "l'ambasciatore israeliano a Brasilia e il governo Netanyahu sono stati informati che il Brasile reagirà diplomaticamente, ma con fermezza, a qualsiasi attacco riceverà, ora e sempre". (Res)