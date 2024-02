Business news: Spagna, nel 2023 aumento del 19,4 per cento dei lavori in remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il lavoro in remoto in Spagna è aumentato del 19,4 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a poco più di 3 milioni di persone che lavorano almeno occasionalmente da casa. E' quanto emerge dal rapporto dall'agenzia di risorse umane Adecco. Prima della pandemia del coronavirus, il numero di telelavoratori era di 1,6 milioni, cifra che ha raggiunto un picco di 3,5 milioni nel secondo trimestre del 2020. Tuttavia, confrontando la situazione della Spagna con i dati di altri Paesi, si evince che, nonostante l'aumento nel 2023, il divario rispetto all'Unione Europea sarebbe aumentato di 2 punti rispetto al 2022 ponendo il Paese iberico al 13mo posto tra i maggiori Paesi dell'Ue. (Spm)