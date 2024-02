Business news: fonti stampa, fondo sovrano Mubadala interessato a quota aeroporto Heathrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano Mubadala di Abu Dhabi starebbe valutando di acquisire una partecipazione nell'aeroporto londinese di Heathrow dall'azienda spagnola Ferrovial e agli altri soci. Secondo quanto indicato da fonti informate sulle trattative al quotidiano "Cinco Dias", il fondo sovrano Mubadala è stato chiamato all'operazione dall'entità francese Ardian, partner di Pif nel tentativo iniziale di acquisizione di Heathrow, riconosciuto da Ferrovial il 29 novembre. Le fonti affermano che Abu Dhabi non ha ancora preso una decisione su un investimento multimilionario. Ferrovial ha accettato di trasferire la sua partecipazione del 25 per cento in Heathrow a Pif e Ardian per 2,7 miliardi di euro. (Spm)