Business news: Spagna, nel 2023 per Telefonica perdite per 892 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha chiuso il 2023 con perdite per 892 milioni di euro. Secondo quanto indicato dalla compagnia, questi risultati sono dovuti ai costi del programma di licenziamenti in Spagna concordato con i sindacati, nonché una revisione contabile delle attività nel Regno Unito, dove opera in joint venture con Virgin. Telefonica ha evidenziato nei suoi conti inviati alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv) che se questi effetti fossero stati eliminati, avrebbe ottenuto un utile netto di 2,3 miliardi di euro, il 17 per cento in più rispetto al 2022. Il gruppo stima in 1,1 miliardi di euro l'impatto sui conti annuali della riduzione del personale in Spagna, che riguarda 3.421 dipendenti e che è già stata coperta da uscite volontarie. (Spm)