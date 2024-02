Business news: Spagna, in 2023 per Iberdrola utile di 4,8 miliardi di euro, +10,7 su 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, la compagnia energetica spagnola Iberdrola ha ottenuto un utile di 4,8 miliardi di euro, il 10,7 per cento in più rispetto al 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) della società è stato pari a 14,4 miliardi di euro (+9 per cento su base annua). Lo scorso anno, Iberdrola ha accelerato gli investimenti fino a raggiungere la cifra record di 11,3 miliardi di euro, il 6 per cento in più rispetto al 2022, dei quali 2,3 miliardi di euro in Spagna. Il gruppo ha chiuso l'ultimo esercizio con una capacità rinnovabile installata di 42,1 gigawatt (GW) aggiungendo 3,2 GW verdi al suo portafoglio con un investimento di 5 miliardi di euro. Tra di essi spiccano il completamento del parco eolico offshore di Saint Brieuc, in Francia, da 496 megawatt (MW) e l'avvio della produzione di Vineyard Wind, il primo parco eolico offshore su larga scala negli Stati Uniti da 806 MW. (Spm)