Business news: Germania, deficit in calo a 87,4 miliardi di euro nel 2023

- Il deficit della Germania è diminuito nel 2023 di 9,5 miliardi di euro rispetto all‘anno precedente, attestandosi a 87,4 miliardi di euro. È quanto comunica l’Ufficio federale di statistica (Stba), aggiungendo che il declino del disavanzo è dovuto all’aumento delle entrate del 4,4 per cento a 1.901,8 miliardi di euro, superiore a quello del 3,7 per cento a 1.989,2 miliardi di euro registrato dalla uscite. Nel 2023, il rapporto tra deficit e Pil è stato del 2,1 per cento, rivisto al rialzo di 0,1 punti rispetto al dato preliminare del 15 gennaio scorso. Il risultato è inferiore alla relazione del 3 per cento prevista dal Patto di stabilità e crescita dell’Ue, sospeso nel 2023. (Geb)