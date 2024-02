Business news: Allianz, in 2023 +7 per cento di utile operativo pari a 14,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di assicurazioni tedesco Allianz ha registrato nel 2023 un aumento dell'utile operativo del 7 per cento su base annua, pari a 14,7 miliardi di euro. Le attività del ramo vita e malattia sono cresciute del 23 per cento. Come riferisce il sito web "Finanzen", l'utile consolidato ha sperimentato un incremento di un terzo pari a 8,54 miliardi di euro. Nell'ultimo trimestre del 2023, l'aumento dell'utile operativo è stato del 17 per cento. Allo stesso tempo, l'utile netto si è attestato a 2,15 miliardi di euro, circa il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Per l'anno in corso, Allianz prevede un risultato operativo di 14,8 miliardi di euro, con possibili scostamenti di un miliardo di euro al rialzo o al ribasso. Il consiglio di amministrazione propone un dividendo di 13,8 euro per azione per il 2023, dopo quello di 11,4 del 2022. Allianz intende riacquistare ulteriori azioni per un importo massimo di un miliardo di euro dall'inizio di marzo al 31 dicembre prossimo. I titoli verranno ritirati. Il precedente programma di riacquisto di azioni per un volume di 1,5 miliardi di euro si è concluso a novembre 2023. Dal 2017, l'azienda ha riacquistato titoli per un valore totale di 12,5 miliardi di euro. (Beb)