Germania: Scholz annuncia ulteriori spese militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, annuncerà ulteriori spese militari per la Germania in un videomessaggio che verrà trasmesso oggi, in occasione del secondo anniversario dell'inizio della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo le anticipazioni, il capo del governo federale ribadirà il sostegno al Paese aggredito “nella sua autodifesa finché sarà necessario”. Allo stesso tempo, Scholz sottolineerà: “Noi, Germania ed Europa, stiamo facendo di più e dobbiamo fare di più per poterci difendere in maniera efficace”. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), vocaboli come “deterrenza” o “prontezza della difesa” sono per alcuni sconosciuti quando pronunciati da un cancelliere e sono “quasi dimenticate”, ma rappresentano un compito importante. Per Scholz, “insieme ai nostri alleati, dobbiamo essere tanto forti che nessuno osi attaccarci, così garantiamo la nostra sicurezza ed è così che difendiamo la pace in Europa”. La migliore garanzia in tal senso è e resta la Nato. Per questo motivo, continuerà il capo del governo federale, “stiamo potenziando le Forze armate (Bundeswehr) e la difesa dell'Europa: questo è il nostro contributo ad una Nato forte”. Tuttavia, “non è un segreto” che la Bundeswehr sia stata trascurata per molti anni. Nel 2024, “per la prima volta dopo decenni” come evidenziato da Scholz, la Germania investe il 2 per cento del Pil nella difesa, come stabilito dall'obiettivo Nato, e “così rimarrà così nei prossimi anni e decenni”. (segue) (Geb)