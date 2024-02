Germania: Scholz annuncia ulteriori spese militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi elicotteri e aerei da caccia sono già stati ordinati, “disponibili sul mercato”. Inoltre, la Marina tedesca sta ricevendo “nuove fregate e sottomarini”, la cui costruzione è “già in corso”. A sua volta, all'esercito verranno consegnati “presto” i primi mezzi corazzati da trasporto truppe modernizzati, mentre la Bundeswehr otterrà “il suo primo moderno sistema di difesa aerea, come quello già in uso in Ucraina”. Scholz ricorderà infine che, con i suoi “vicini” in Europa, la Germania sta creando uno scudo antiaereo comune. Si tratta dell'Iniziativa per lo scudo aereo europeo (Essi) guidata dalla Germania che, oltre a questo Stato, vede la partecipazione di Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. (Geb)