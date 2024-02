Sardegna 2024: domani l'Isola alle urne, un'unica giornata per scegliere fra 4 candidati governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si vota dalle 6 alle 22 domani in un'unica giornata. Domani, 25 febbraio, la Sardegna va alle urne per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere uno dei quattro candidati alla presidenza: Paolo Truzzu, il nome scelto dal centrodestra, Alessandra Todde, la candidata frutto dell’esperimento del campo largo di centrosinistra e M5s, Renato Soru, il nome arrivato dalla Coalizione sarda sostenuto da Italia Viva, Azione e +Europa, Lucia Chessa, a capo di una lista autonoma Sardegna R-esiste. Per le forze politiche nazionali di maggioranza e opposizione si tratta di un test importante in vista delle elezioni europee. Mercoledì all'appuntamento di chiusura della della campagna elettorale del centrodestra erano presenti tutti i big della coalizione, primi fra tutti la premier Giorgia Meloni e i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. (segue) (Rsc)