Sardegna 2024: domani l'Isola alle urne, un'unica giornata per scegliere fra 4 candidati governatori (2)

- Ieri, invece la chiusura della campagna elettorale per il Campo Largo a trazione Pd-M5S dove però la candidata presidente, Alessandra Todde, non si è fatta affiancare dagli esponenti nazionali di punta della coalizione che la sostiene. Ieri appuntamento a al Teatro Massimo di Cagliari anche per Renato Soru, candidato della Coalizione sarda che “punta” sugli indecisi e su coloro che vorrebbero disertare il voto: “Esiste un 50 per cento di sardi che ancora non ha colto che c’è una possibilità nuova – ha scritto Soru sui social - diciamo loro che questo è un momento importante, che può davvero cambiare la nostra vita e non possiamo starne fuori”. Lucia Chessa, candidata di Sardigna R-Esiste, ha chiuso invece la campagna elettorale a Nuoro presso la Biblioteca Satta. (Rsc)