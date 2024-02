Ucraina: Meloni, difenderla per allontanare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, l'Europa e l'Occidente “devono continuare ad essere al fianco di Kiev, perché difendere l'Ucraina non vuol dire amare la guerra, ma esattamente il contrario. Vuol dire allontanare la guerra, tutelare il nostro interesse nazionale e impedire che il sistema internazionale fondato sulle regole vada definitivamente in frantumi. Non conviene a nessuno, a noi europei per primi, un mondo nel quale vige il caos e non la forza del diritto”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista a “Il Giornale”. “Nei piani di Putin – prosegue Meloni - la guerra sarebbe dovuta durare pochissimo e, una volta capitolata l'Ucraina, l'attenzione si sarebbe rivolta ad altri Stati confinanti, non solo europei. Ciò non è successo. L'Ucraina non è capitolata in pochi giorni, ha liberato gran parte del territorio occupato, ha reso inimmaginabile ogni ipotesi di invasione totale e ha inferto alla Russia perdite estremamente ingenti. Obiettivi strategici che la disinformazione russa cerca di nascondere”. (Rin)