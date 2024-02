Ucraina: Meloni, fine della guerra e pace duratura sono i nostri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il desiderio di pace dei nostri cittadini è sacrosanto, e lo comprendo perfettamente. Ma ciò che sta accadendo in Ucraina non è qualcosa di lontano da noi nello spazio e nel tempo, è qualcosa di molto più vicino di quanto si possa credere. La fine della guerra e la costruzione di una pace giusta e duratura sono i nostri obiettivi. E dobbiamo spendere ogni energia in questa direzione”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista a “Il Giornale”. “Ma Putin – prosegue Meloni – può essere convinto a sedersi al tavolo dei negoziati solo se viene garantito l'equilibrio delle forze in campo. E questo può essere assicurato solo se l'Italia, l'Europa e l'Occidente continueranno ad aiutare l'Ucraina”. “Questo – sottolinea Meloni – è un fattore decisivo, e sono orgogliosa del contributo che questo governo ha dato in Europa per raggiungere l'accordo in Consiglio europeo sul sostegno all'Ucraina per i prossimi quattro anni. Non era affatto scontato”.(Rin)