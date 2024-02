Usa: Trump sostiene la fertilizzazione in vitro dopo la sentenza della Corte suprema dell'Alabama (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donald Trump è il responsabile di qualsiasi restrizione imposte al diritto all'aborto e all'abilità delle donne di decidere quello che ritengono necessario per il proprio corpo e per la propria famiglia", ha detto Lauren Hitt, portavoce della campagna elettorale di Joe Biden. La Casa Bianca ha più volte imputato la sentenza della Corte suprema sull'aborto a Trump, responsabile della nomina di tre dei giudici conservatori che vi siedono attualmente. Il pronunciamento in Alabama ha scosso gli Stati Uniti: è infatti la prima volta che un tribunale statunitense riconosce diritti e tutele agli embrioni, entro le prime otto settimane dopo il concepimento. Il pronunciamento, la cui validità è limitata allo Stato dell'Alabama, ha comunque innescato reazioni a livello nazionale, e potrebbe aprire un nuovo fronte nello scontro in merito ai cosiddetti diritti riproduttivi. (segue) (Was)