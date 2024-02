Energia: da Usa nuove sanzioni alla compagnia di navigazione russa Sovcomflot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Sovcomflot, la più grande compagnia di navigazione russa e tra i leader mondiali nel trasporto marittimo di idrocarburi. In una nota, il governo federale ha motivato il provvedimento con la necessità di colpire ulteriormente i proventi che la Federazione Russa ricava dalla vendita del petrolio, aggiungendo che il Tesoro ha anche congelato la proprietà di 14 petroliere utilizzate dalla compagnia. Le misure sono state annunciate lo stesso giorni in cui l'amministrazione Biden ha approvato nuove sanzioni nei confronti di più di 500 obiettivi in Russia, a due anni dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022 e dopo la morte in carcere dell'attivista e oppositore politico russo Aleksej Navalnyj. "Il tetto imposte al prezzo del petrolio russo sta raggiungendo i suoi obiettivi: limitare i profitti del Cremlino e stabilizzare il mercato energetico", ha affermato in una nota il vice segretario al Tesoro Usa, Wally Adeyemo. (Was)