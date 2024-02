Brasile: Lula risponde critiche da Israele per la prima volta, non è guerra ma genocidio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione criticata dapprima - a "titolo personale" - dal consigliere per gli affari esteri della presidenza del Brasile, Celso Amorim. Dichiarare Lula persona "non grata" è "assurdo" e finirà per isolare ancora di più il Paese mediorientale, ha detto Amorim, nel corso di un'intervista alla testata "g1". "Questa è una cosa assurda. Non fa altro che aumentare l'isolamento di Israele. Lula è una persona che tutto il mondo cerca e in questo momento la persona non grata è Israele" ha dichiarato Amorim. L'annuncio di Tel Aviv segue le accuse di "genocidio" lanciate da Lula sull'operato dell'esercito israeliano. "Li abbiamo sempre trattati con molto rispetto e abbiamo sostenuto la soluzione dei due Stati, ma non c'è nulla di cui scusarsi. Israele è quello che si trova in una condizione di crescente isolamento", ha affermato Amorim. Di lì a poco, Lula faceva sapere di aver richiamato l'ambasciatore brasiliano a Tel Aviv per consultazioni. (segue) (Res)