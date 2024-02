Business news: Bosnia, da Bei prestito di 36 milioni di euro per costruzione parco eolico di Vlasic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale della Banca europea per gli investimenti per le attività fuori dell'Unione europea (Bei Global) ha firmato un prestito di 36 milioni di euro per la costruzione di un parco eolico da 50 megawatt sull'altopiano del monte Vlasic, nei pressi della città di Travnik, in Bosnia Erzegovina. Si prevede che il nuovo parco eolico rafforzerà l'approvvigionamento energetico e aumenterà la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Paese balcanico, secondo quanto riporta un comunicato della stessa Bei. Il prestito si aggiunge ai 21 milioni di euro di sovvenzioni stanziate dall'Unione europea nel dicembre 2023 attraverso il Fondo per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif). In linea con le strategie nazionali per le energie rinnovabili, l'impianto comprende fino a 18 turbine eoliche e con la loro connessione alla rete energetica nazionale si prevede che produrrà 115 GWh/anno di elettricità. Questa produzione, che equivale alla domanda energetica di 20 mila famiglie, eviterà la produzione di 140 mila tonnellate di anidride carbonica all'anno. Il progetto dell'impianto eolico di Vlasic è stimato in oltre 91 milioni di euro. Oltre ai fondi Ue, la Bosnia Erzegovina fornisce un contributo di 16,7 milioni di euro, mentre la Banca tedesca per lo sviluppo (KfW) offre un prestito di 16,5 milioni di euro. (Seb)