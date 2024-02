Business news: Germania, esportazioni extra Ue aumentate dell'1,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania hanno registrato a gennaio scorso un aumento dell'1,3 per cento su base mensile, a 58,9 miliardi di euro. Rispetto allo stesso mese del 2023, il dato segna un -0,3 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), aggiungendo gli Stati Uniti si sono confermati il principale partner commerciale della Germania. Negli Usa sono state, infatti, esportate merci tedesche per 11,9 miliardi di euro (-1,8 per cento su base annua). Seguono la Cina con 7,7 miliardi di euro (+5,2 per cento) e il Regno Unito con 6,7 miliardi di euro (+12,3 per cento). Le esportazioni tedesche in Russia sono crollate del 32,2 per cento a 600 milioni di euro, collocando il Paese al 18mo posto nella classifica dei mercati di destinazione del "Made in Germany". A febbraio del 2022, quando attaccò l'Ucraina, la Russia era in quinta posizione. (Geb)