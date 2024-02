Business news: Danone, nel 2023 ricavi in aumento del 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Danone ha realizzato ricavi in aumento del 7 per cento, a 27,6 miliardi di euro. Lo ha annunciato il gruppo francese. Il margine operativo è passato dal 12,2 al 12,6 per cento. "Abbiamo ritrovato una crescita di volumi in Europa all'ultimo trimestre 2023 dopo 10 anni di calo", ha detto Juergen Esser, vice-direttore generale di Danone responsabile delle finanze, della tecnologia e dei dati. "Sono i primi frutti di un risanamento che abbiamo lanciato ed è un segnale importante per il mercato", ha aggiunto il dirigente. (Frp)