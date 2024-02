Business news: Germania, Pil in calo dello 0,3 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Germania ha subito nel quarto trimestre del 2023 una contrazione dello 0,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto comunica l’Ufficio federale di statistica (Stba), che conferma il dato preliminare diffuso il 30 gennaio scorso. Rispetto al quarto trimestre del 2022, il declino del Pil è stato dello 0,2 per cento aggiustato per i prezzi e gli effetti di calendario. Per l’intero 2023, la riduzione del prodotto interno lordo è stata dello 0,3 per cento. (Geb)