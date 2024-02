© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria ha ordinato al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall 36 sistemi antiaerei Skyranger 30 per i mezzi corazzati Pandur. È quanto comunica la stessa azienda, evidenziando che il Paese è il primo al mondo ad acquistare in serie lo Skyranger 30. La commessa ha un valore di “centinaia di milioni” di euro, con le consegne che avverranno dal 2026. (Geb)