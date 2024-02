Business news: Montenegro, Bei annuncia apertura ufficio a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) aprirà presto un ufficio nella capitale del Montenegro, Podgorica. Lo hanno affermato i membri della delegazione della stessa Bei, guidata dal vicepresidente Kiriakos Kakouris, in visita nel Paese balcanico, durante l'incontro con il premier montenegrino, Milojko Spajic. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui si tratta di un'espressione di fiducia dell'istituzione finanziaria verso le istituzioni montenegrine e di un impegno per lo sviluppo del Paese. La filiale della Bei per gli investimenti per le attività fuori dell'Ue (Bei Global) ha firmato ieri una sovvenzione da 11 milioni di euro per sostenere e modernizzare il sistema dell'istruzione del Montenegro. (Seb)