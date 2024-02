© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio il numero di nuove aziende create in Francia è aumentato del 2,7 per cento, per un totale di 94.066 imprese. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Complessivamente lo scorso mese sono state create 34.360 imprese classiche e 59.707 microimprese. L'aumento arriva dopo una flessione dell'1,5 per cento registrata a dicembre. (Frp)