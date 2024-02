Business news: Paesi Bassi, Banca centrale Dnb ha perso quasi 3,5 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la Banca centrale olandese (Dnb) ha subito una perdita di quasi 3,5 miliardi di euro. La Dnb ha sofferto a causa dell’aumento dei tassi di interesse, come riferito dallo stesso istituto in una nota. La Dnb ha infatti dovuto spendere somme maggiori per gli interessi pagati alle banche che depositano denaro presso di essa, mentre i suoi proventi da interessi sulle obbligazioni acquistate negli ultimi anni non sono aumentati di molto. (Beb)